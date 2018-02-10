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Новый аэропорт в Стамбуле откроют в октябре – министр


Мировая экономика

АНКАРА, 10 фев /ПРАЙМ/. Новый аэропорт в Стамбуле планируется открыть 29 октября, его готовность составляет 80%, заявил министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Арслан.

"Новый аэропорт в Стамбуле готов уже на 80%. По воле Аллаха 29 октября в присутствии нашего президента, премьера и многочисленных гостей мы введем его в строй. Все рейсы из международного аэропорта Ататюрка будут переведены туда в течение 48 часов", - цитирует Арслана агентство Anadolu.

По его словам, новый аэропорт будет одним из самых больших в мире. Его площадь составит 80 миллионов квадратных метров, аэропорт при его полном вводе в эксплуатацию трудоустроит около 225 тысяч человек и сможет одновременно принимать 114 самолетов. Всего из аэропорта будут вылетать рейсы по 350 направлениям. Министр добавил, что инвестиции в проект составили 10,2 миллиарда долларов, и ожидается, что за первые 25 лет эксплуатации он принесет прибыль в размере 22,2 миллиарда долларов.

Новый аэропорт Стамбула является одним из трех мегапроектов, реализуемых в городе по инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана. В 2016 был открыт третий мост через пролив Босфор, а в этом году ожидается начало строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору.

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