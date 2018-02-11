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Глава "Ростеха" допустил продажу С-400 США


МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российских ЗРК С-400.

Журналист издания спросил Чемезова, какова стратегическая цель продажи российских систем С-400 Турции — стране-члену НАТО. О соответствующей договоренности между Москвой и Анкарой стало известно в сентябре.

"С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды", — ответил Чемезов.

По его словам, многие страны хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой.

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