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C​МИ: двигателем польской экономики оказались украинцы


  • #Флаг Польши
    © fotolia.com, Kristina Afanasyeva

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Граждане Украины оказались двигателем экономики Польши, согласно рейтингу "50 самых влиятельных людей польской экономики", опубликованным изданием Gazeta Prawna, передает РИА Новости.

Украинцы заняли вторую позицию в списке, обогнать их смог только премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Отмечается, что число трудовых мигрантов с Украины за последние годы сильно возросло — с 2014 года миграционная волна выросла более чем на 350%. Такое количество мигрантов оказывает положительное влияние на систему социального страхования благодаря взносам, уплачиваемым украинцами.

Кроме того, украинские мигранты помогают смягчить демографические проблемы, в частности, старение общества из-за низкой рождаемости. Однако издание опасается, что более богатые страны Западной Европы могут привлечь украинских граждан сильнее, чем Польша. Также у страны не сформировалась миграционная политика, которая помогла бы украинцам "укорениться".

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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