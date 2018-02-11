Исследование: Цены на новые автомобили в России за год выросли на 2%

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. В 2017 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,33 млн рублей, что на 2% больше, чем в 2016-м. При этом средняя стоимость иномарок достигла 1,55 млн рублей, а средняя стоимость отечественных автомобилей – 583 тыс. рублей. Таковы данные исследования, проведенного агентством "Автостат".

Больше всего среди брендов, входящих в топ-35 по продажам, подорожали автомобили китайских марок Geely и Chery, средневзвешенная цена которых выросла на 32% и 25,5% соответственно. У семи марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10–20%. В их число попадают Volkswagen, Hyundai и KIA и др.

У 21 бренда показатель роста не превысил 9%, таких как Renault, Skoda, BMW, Ford и LADA.

Также в минувшем году у некоторых производителей было зафиксировано снижение средневзвешенной стоимости новых автомобилей: УАЗ (-0,2%), Mercedes-Benz (-1,1%), Toyota (-2,4%), Land Rover (-3,3%) и Infiniti (-9%).

Эксперты связывают это с изменением структуры продаж. Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).