Около 30 авиарейсов задержано, еще 14 отменено в аэропортах Москвы в воскресенье

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Около 30 рейсов задержано, еще 14 отменено в московских аэропортах в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс YNDX. Расписание".

Так, по состоянию на 12.30 мск в аэропорту Внуково 5 рейсов задержано, 3 отменено, в Домодедово 11 рейсов задержано и 11 отменено. Что касается аэропорта Шереметьево, то там задержано 12 вылетов.

Ранее погодный центр "Фобос" сообщил РИА Новости, что облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе в воскресенье.