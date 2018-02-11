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В Раменском районе Подмосковья упал пассажирский самолет


МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Упавший самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Подмосковья.

"Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", - сказал источник в экстренных службах.

Со слов источника, самолет Ан-148 пропал с радаров через 2 минуты после вылета из аэропорта Домодедово.

В связи с авиапроисшествием было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении СКР.

Как сообщил РИА Новости представитель Росавиции, в 14.21 по московскому времени из аэропорта Домодедово вылетел самолет (рейс 703) "Саратовских авиалиний" направлением Москва-Орск. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов.

Лайнер должен был приземлиться в оренбургском Орске в 18.35 по местному времени.

"Аэропорт Орска в день принимает один самолет из московского Домодедово. Сегодня в 18.35 (16.35 мск) мы ожидаем прилет Ан-148 из Москвы. Какой-либо информации о том, что судно потерпело крушение, у нас нет", - сказал РИА Новости представитель аэропорта Орска.

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