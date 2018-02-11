Разбившийся в Подмосковье самолет не имеет отношения к "Почте России"

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 не имеет отношения к "Почте России", заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

"Этот самолет не имеет никакого отношения к "Почте России". "Почта России" использует два самолета ТУ 204С", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в СМИ была информация о том, что самолет мог выполнять рейс "Почты России".

Также в "Почте России" опровергли информацию о том, что разбившийся в Подмосковье самолет якобы предварительно столкнулся с вертолетом почтового предприятия. В компании заявили, что у нее нет вертолетов.