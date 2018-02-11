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"Горячая линия" открыта в связи с крушением самолета в Подмосковье


  • Горячая линия МЧС по по авиасообщению с Египтом
    © МЧС России

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Горячую линию" открыли после падения пассажирского самолета в Московской области, сообщила РИА Новости представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи Наталья Лукаш.

"Открыта "горячая линия" тел.: 8-800-775-17-17 в связи с крушением самолета в Московской области", - сказала собеседница агентства.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

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