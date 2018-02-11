Путин выразил соболезнования погибшим в Ан-148 и поручил кабмину расследовать катастрофу

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148, глава государства выразил соболезнование в связи с гибелью людей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье", - сообщил пресс-секретарь.

"Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ", - добавил он.

"Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", - сказал Песков.

Свои соболезнования также выразил и мэр Москвы Сергей Собянин. "Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа "Саратовских авиалиний". Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб", - написал Собянин в Twitter.

Со своей стороны министр транспорта РФ Максим Соколов отменил поездку в Саранск в понедельник из-за крушения самолета. Соколов планировал поезду в Мордовию, где, в том числе, должно было состояться торжественное открытие после реконструкции аэропорта Саранска.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".