"Фобос": Погодные условия не могли стать причиной крушения Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Погодные условия не могли стать причиной крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, метеорологические параметры при взлете воздушного судна были в норме, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

"Метеорологические условия не могли стать причиной случившейся катастрофы. Параметры температуры воздуха, влажности, параметры атмосферы во время взлета самолета были в норме", - сказал специалист погодного центра.

Собеседник агентства подчеркнул, что во время взлета самолета видимость была хорошая - два километра. Атмосферное давление составляло 754 миллиметра ртутного столба, что отвечает нормам при взлете.