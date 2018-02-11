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Пассажиры разбившегося самолета "Саратовских авиалиний" застрахованы в "АльфаСтраховании"


  • АльфаСтрахование вывеска

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Риски авиакомпании "Саратовские авиалинии", чей самолет в воскресенье потерпел крушение в Подмосковье, в том числе жизнь пассажиров и членов экипажа, застрахованы в компании "АльфаСтрахование", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"АльфаСтрахование" подтверждает, что является страховщиком всех рисков "Саратовских авиалиний" и защищает, в том числе жизни экипажа и пассажиров. В настоящий момент специалисты "АльфаСтрахования" подключились к ситуации", - сказали агентству в пресс-службе.

"АльфаСтрахование" приносит свои соболезнования всем родственникам погибших. Всю подробную информацию о том, как и куда обращаться за выплатами, компания предоставит в ближайшее время.

Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата за гибель пассажира на транспорте составляет 2,025 миллиона рублей. Кроме того, по закону, страховая сумма на каждого члена экипажа пилотируемого воздушного судна установлена в размере не менее чем один миллион рублей.

В Росавиации ранее сообщили, что связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". 

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