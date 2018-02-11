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Глава СКР выехал на место крушения самолета Ан-148 в Подмосковье


МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин выехал на место крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщила официальный представить ведомства Светлана Петренко.

"На место крушения самолета выехал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. К настоящему времени сформирована и направлена на место происшествия следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК России", - сказала Петренко журналистам.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов.

По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

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