Крупные авиакатастрофы в России в 2011-2018 годах

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", в воскресенье вылетевший из аэропорта "Домодедово" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области.

Ниже приводится справочная информация по крупным авиакатастрофам в РФ в 2011-2018 годах.

2018

11 февраля самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, пропал с радаров через две минуты после взлета. На борту, по предварительным данным, было 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

2017

15 ноября в Хабаровском крае в 13.30 по местному времени (6.30 мск) при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта села Нелькан Аяно-Майского района пропало с радаров судно L-410, которое следовало по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. На его борту находились семь человек, в том числе два члена экипажа. Шесть человек погибли. Выжила девочка в возрасте 3,5 года.

2016

25 декабря утром самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда" ZVEZ.

1 июля в Иркутской области самолет Ил-76, который был занят в тушении масштабных природных пожаров, не вышел на связь. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян на склоне одной из сопок. Все десять членов экипажа погибли.

19 марта пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

2014

В ночь на 21 октября в аэропорту "Внуково" при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

2013

17 ноября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.

2012

11 сентября рейсовый самолет Ан-28, принадлежащий ФГУП "Камчатское авиапредприятие", пропал в районе поселка Палан. На борту самолета, выполнявшего рейс Петропавловск Камчатский – Палана, находились 13 человек. Самолет был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в 10 километрах от Паланы. При крушении самолета погибли 10 человек.

2 апреля самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал при взлете из аэропорта Тюмени. На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 33 человека.

2011

7 сентября самолет Як-42 авиакомпании "Як Сервис" разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. На борту самолета находилась хоккейная команда "Локомотив" (Ярославль), которая летела на матч в Минск (Белоруссия). Всего в самолете было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое - хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.

21 июня летевший из Москвы в Петрозаводск (Карелия) самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" в сложных метеоусловиях совершил жесткую посадку на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли. Восемь пострадавших, были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них, ребенок и девушка, позже скончались в больницах.