В Домодедово создан штаб после крушения Ан-148 из представителей авиакомпании и аэропорта

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Подмосковный аэропорт Домодедово сформировал локальный штаб в связи с крушением рейса "Саратовских авиалиний", в него вошли представители авиакомпании и аэропорта.

Ране сообщалось, что МЧС открыло горячую линию по телефону 8-800-775-17-17 в связи с крушением самолета в Московской области. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился создать оперативный штаб в связи с крушением в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний".

"В аэропорту Домодедово работает оперативный штаб в связи с авиакатастрофой рейса 6W 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Открыта горячая линия: 84956444066. Аэропорт Домодедово выражает глубокие соболезнования в связи авиакатастрофой самолета авиакомпании "Саратовские авиалинии", - сказал представитель аэропорта, отметив, что в штаб вошли представители "Саратовских авиалиний" и Домодедово.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту разбившегося самолета были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".