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Медведев создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148


#Медведев о пособии на рождение ребенка
#Медведев о пособии на рождение ребенка

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, сообщила пресс-служба кабинета.

"Премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим в связи с авиакатастрофой... Комиссию возглавляет Максим Соколов", - сообщили в пресс-службе.

Председатель правительства дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией.

"Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области", - сообщили также в правительстве. 

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