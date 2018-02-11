Медведев создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148

#Медведев о пособии на рождение ребенка

#Медведев о пособии на рождение ребенка

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, сообщила пресс-служба кабинета.

"Премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим в связи с авиакатастрофой... Комиссию возглавляет Максим Соколов", - сообщили в пресс-службе.

Председатель правительства дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией.

"Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области", - сообщили также в правительстве.