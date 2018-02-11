Пучков: Поисково-спасательная операция в зоне крушения Ан-148 будет вестись круглосуточно

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция в зоне крушения самолёта Ан-148 в Московской области будет вестись круглосуточно, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Продолжается поисково-спасательные операция. Спасательные работы будут вестись круглосуточно", - сказал он в ходе совещания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС. "Группировка сил работает в сменном режиме", - добавил Пучков.

Он сообщил, что в аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, оказывая помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.