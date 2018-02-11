Генсек Совета Европы выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой в Подмосковье.

"Я шокирован и опечален известием о том, что многие люди погибли в авиакатастрофе под Москвой сегодня", - говорится в заявлении генсека, поступившем в РИА Новости.

"Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всем близким", - отметил Ягланд. "Это печальный день для нашего государства-члена ", - сказал генсек Совета Европы.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.