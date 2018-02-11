МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы с Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы с самолетом Ан-148, который потерпел крушение в воскресенье в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель МАК.

"МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы, специалисты отправились на место крушения", - сказал представитель МАК.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией. Премьер-министр Дмитрий Медведев позднее подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.