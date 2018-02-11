Авиакомпания "Саратовские авиалинии", чей Ан-148 разбился в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение в воскресенье в Подмосковье, на борту лайнера, по предварительным данным Росавиации, находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ниже приводится справка о перевозчике.

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" ведет свою историю с 19 сентября 1931 года, когда было принято постановление президиума Нижне-Волжского (Саратовского) Краевого исполнительного комитета о создании в Саратове базы сельскохозяйственной авиации. Местом базирования стал аэродром на Соколовой горе (нынешний аэродром "Саратов-Центральный").

Первыми саратовскими самолетами стали бипланы У-2 (По-2). В 1933 году были открыты почтовые авиалинии. С 1935 начали осуществляться пассажирские перевозки, с 1936 года – санитарные перевозки. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) большинство сотрудников аэропорта работали в авиаполках гражданского воздушного флота (ставшего на время войны частью Красной Армии).

В 1954 году в Саратове разместили эскадрильи самолетов Ли-2, одновременно началось освоение самолетов Ан-2. В 1959 году аэродром был допущен для приема самолета Ил-14, примерно в это же время в парк авиапредприятия поступили самолеты Ил-14, Як-12 и первые вертолеты Ми-4. В сентябре 1964 года из Москвы начали летать первые турбовинтовые самолеты Ан-24.

В конце 1960-х на базе линейных мастерских была образована собственная авиационно-техническая база (АТБ) предприятия. Действия экипажей самолетов Ан-2, Ил-14, Ан-24, Л-410, вертолетов Ми-2 отрабатывались на собственном тренажерном комплексе.

Наибольшее развитие авиапредприятия пришлось на 1970-1980-е годы. Был расширен аэровокзал, построены накопители. Самолеты летали в 60 городов Советского Союза. В сутки выполнялось до 220 самолетовылетов, отправлялось до 3500 пассажиров. В 1980-е годы Саратовский авиаотряд первым в стране начал осваивать чехословацкий самолет Л-410 на местных воздушных линиях.

В 1994 году было произведено акционирование, и государственное предприятие "Саратовский объединенный авиаотряд" стало открытым акционерным обществом "Саратовские авиалинии". В 1997 году саратовский аэропорт получил статус международного, что позволило выполнять прямые рейсы в страны СНГ и дальнего зарубежья.

На сегодняшний день авиакомпания выполняет внутренние и международные перевозки.

В 2013 году парк "Саратовских авиалиний" пополнили два лайнера Embraer-195, которые стали первыми самолетами этого типа в российских авиакомпаниях.

В парке перевозчика числятся самолеты Ан-148, а также региональные самолеты предыдущего поколения Як-42Д, которые планируется заменить на более современные типы. В 2017 году "Саратовские авиалинии" подписали контракт с компанией GE Capital Aviation Services (GECAS) на получение в первой половине 2018 года еще двух узкофюзеляжных бразильских самолетов Embraer-195.

В 2017 году авиакомпания перевезла более 796 тысяч пассажиров. С января по декабрь 2017 года включительно авиакомпанией было совершено 9976 рейсов. Из них 9452 рейса на внутренних линиях и 524 рейса - на зарубежных маршрутах.

Генеральный директор АО "Саратовские авиалинии" - Алексей Вахромеев. Председатель Совета директоров авиакомпании – Юрий Давыдов.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.

Премьер-министр Дмитрий Медведев позднее подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.