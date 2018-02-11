Ространснадзор проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний" из-за крушения Ан-148

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

"Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-148", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Ространснадзоре, в аэропорт "Домодедово", где был создан оперативный штаб в связи с катастрофой, выехали руководитель ведомства Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток.