Претензий к состоянию Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, не было

САРАТОВ, 11 фев - ПРАЙМ. Претензий к техническому состоянию самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье в воскресенье, не было, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова.

"Нет", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, были ли вопросы к техническому состоянию самолета.

"Самолет 2010 года выпуска, в авиапарке авиакомпании с 2016 года", - уточнила она.

Командир разбившегося самолета Валерий Губанов имел 5 тысяч часов налета, сообщила Воронова.

"Командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов, 1966 года рождения, образование - Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе (самолета), а всего 5 тысяч часов налета", - сказала собеседница агентства.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией. Премьер-министр Дмитрий Медведев позднее подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.