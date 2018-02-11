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Спикер Совфеда Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой с Ан-148


МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье, в результате которой погибли люди.

"Глубоко потрясена известием о крушении самолета Ан-148, произошедшем сегодня в Московской области. Эта страшная трагедия унесла жизни десятков людей. Очень горько сознавать, что такие потери необратимы и невосполнимы", - приводит пресс-служба Совфеда слова Матвиенко.

По словам сенатора, авиакатастрофа принесла большое горе. "Я искренне переживаю вместе со всеми, чьи родные и близкие погибли. Мужества им и душевных сил", - сказала Матвиенко.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией. Премьер-министр Дмитрий Медведев позднее подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

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