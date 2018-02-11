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Спикер ГД Володин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье


МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в Подмосковье.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Московской области", - сказал Володин журналистам.

Соболезнования родным и близким погибших также выразил руководитель фракции "Единая Россия", зампред Госдумы Сергей Неверов.

"Депутаты фракции "Единая Россия" выражают соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье. Идут поисково-спасательные работы. Сил и мужества в эти тяжелейшие минуты", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту разбившегося самолета были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

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