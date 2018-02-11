Режим ЧС введен для всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения Ан-148

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии ввел режим чрезвычайной ситуации для всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Вводим режим ЧС для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, Центра управления в кризисных ситуациях Московской области, а также всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета", - сказал он.

Режим чрезвычайной ситуации также введен и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области.