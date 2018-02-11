Власти Саратовской области готовы оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-148

САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области готовы оказать помощь семьям саратовского экипажа самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье в воскресенье, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

"Любая помощь, которая будет востребована, будет оказываться", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по поручению губернатора в Саратове под председательством зампреда правительства области Александра Буренина работает оперативный штаб в связи с авиакатастрофой. По ее словам, штаб расположился в здании правительства региона.

Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.