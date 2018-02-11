В зоне падения Ан-148 дежурят 11 нарядов Росгвардии Подмосковья

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. В зоне падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья дежурят 11 нарядов Росгвардии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Центральному федеральному округу Илья Кренжель.

"В зоне падения несут службу 11 нарядов подмосковной Росгвардии. Совместно с ГУ МВД Мособласти они организуют оцепление территории для обеспечения работы сотрудников Следственного комитета", - сказал Кренжель.

По его словам, кроме этого на месте авиакатастрофы находится и руководство ГУ Росгвардии по Москве для взаимодействия с другими экстренными службами.

"При этом командование Центрального округа готово при необходимости выделить дополнительные силы и средства для помощи экстренным службам", - добавил собеседник агентства.