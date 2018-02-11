Тела двух погибших найдены на месте крушения Ан-148 под Москвой - МЧС

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Обломки фюзеляжа и тела двух погибших найдены на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщил один из докладчиков на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

"В радиусе одного километра обнаружены обломки фюзеляжа самолета Ан-148 и тела двух погибших. С целью возможной санитарной эвакуации организован воздушный мост, подготовлены к приему возможных пострадавших лечебные учреждения города Москва и Московской области", - сказал докладчик.