Сенаторы готовы участвовать в работе по анализу причин авиакатастрофы АН-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Члены Совета Федерации вместе с комиссией по расследованию крушения АН-148 в Подмосковье готовы участвовать в работе по анализу причин авиакатастрофы, сообщил РИА Новости в воскресенье замглавы комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем АН-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. Рассматриваются все возможные версии происшествия.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Президент России Владимир Путин уже дал команду правительству создать комиссию по выявлению причин трагедии. Парламентарии, конечно же, не останутся в стороне и приложат все силы, чтобы помочь выявить причины, которые привели к катастрофе", - сказал Васильев.

По его словам, после этого можно будет говорить о возможных мерах для предотвращения подобных трагедий. "Пока не выявлены причины (авиакатастрофы), говорить об ужесточении законодательства и других мерах преждевременно. Сейчас главное, чтобы люди - родные и близкие - получили достойную помощь и поддержку", - отметил сенатор.

Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, правительство создало специальную комиссию в связи с трагедией.