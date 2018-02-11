Президент Литвы выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в России

ВИЛЬНЮС, 11 фев /ПРАЙМ/. Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Московской области РФ, в результате которой погибли люди.

"Глава Литвы выражает соболезнования жителям России в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни людей. Президент пожелала семьям и близким погибших крепости и силы", - сообщила пресс-служба президентского дворца.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.