Правительство Германии соболезнует в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Правительство Германии выражает соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье, заявил официальный представитель немецкого кабинета Штеффен Зайберт.

"Потрясены ужасной новостью о крушении самолета недалеко от Москвы. Мы скорбим о жертвах катастрофы вместе с жителями России, соболезнуем родным и близким (погибших)", - заявил Зайберт в Twitter.

Связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва - Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.