Путин перенес поездку в Сочи из-за крушения самолета в Подмосковье - Песков

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин перенес рабочую поездку, планировавшуюся в Сочи, из-за крушения самолета в Подмосковье и возможной необходимости координировать работу правительственной комиссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что запланированная на понедельник встреча Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом состоится в Москве.

"В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии", - сказал Песков.

Он сообщил, что на вторую половину дня у президента запланированы контакты с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, прибывающим в Россию с рабочим визитом. "О других мероприятиях проинформируем дополнительно", - добавил Песков.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией. Комиссию возглавил министр транспорта Максим Соколов.