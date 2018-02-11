Президент Молдавии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в РФ

КИШИНЕВ, 11 фев /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования в связи в связи с авиакатастрофой в Московской области РФ.

"До глубины души потрясен трагическим известием о крушении в Подмосковье самолета Ан-148, в результате которого погибли десятки находившихся на борту людей", - написал молдавский лидер в телеграмме, адресованной президенту России Владимиру Путину, текст которой опубликован на официальном сайте главы республики.

От имени граждан Молдавии и от себя лично Додон выразил "сочувствие всему российскому народу". "Прошу передать глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их тяжелой утратой. В минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с народом России и заверяем Вас в нашей полной поддержке", - отметил Додон.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.