"Саратовские авиалинии" открыли "горячую линию" после крушения Ан-148

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САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/. "Саратовские авиалинии" открыли "горячую линию" в связи с крушением в воскресенье в Подмосковье самолета Ан-148, сообщила авиакомпания.

"Телефон "горячей линии" авиакомпании "Саратовские авиалинии": 8 (8452) 997-838", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также для связи c авиакомпанией можно использовать дополнительные номера: 8 (8452) 997-871 и 8 (8452) 696-306 и адрес электронной почты: office@saratovairlines.ru.

В компании отметили, что все родственники погибших пассажиров могут обратиться в страховую компанию "Альфа Страхование" для оформления страховой выплаты, установленной в размере 2,025 миллиона рублей. "Контактный телефон для связи с "АльфаСтрахование" - 8 800 333 0 999. Электронный адрес - aviahelp@alfastrah.ru", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что МЧС открыло горячую линию по телефону 8-800-775-17-17 в связи с крушением самолета в Московской области. Также оперативный штаб работает в аэропорту Домодедово, открыта горячая линия по телефону: 8(495)644-40-66.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.