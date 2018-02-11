Среди погибших в катастрофе Ан-148 были трое детей – власти Оренбургской области

УФА, 11 фев /ПРАЙМ/. Среди погибших при крушении самолета с жителями Оренбуржья в Подмосковье были трое детей, сообщил РИА Новости представитель правительства области.

"Известно, что среди пассажиров самолета, который потерпел крушение, были трое несовершеннолетних детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму - 13 лет и самому младшему - 5 лет",- сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.