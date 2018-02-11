Большинство жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье – жители Оренбургской области

УФА, 11 фев /ПРАЙМ/. Большинство погибших в катастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье – жители Оренбургской области, сообщил РИА Новости заместитель главы города Орск Оренбургской области Сергей Дунаев

"Сейчас мы имеем список погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Сверяем фамилии, ищем и звоним родственникам. В основном среди погибших жители Оренбургской области. По предварительным данным, двое мужчин из Санкт-Петербурга", - сказал он.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.