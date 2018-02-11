СК устанавливает, кто готовил к полету потерпевший катастрофу Ан-148

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Следователи устанавливают, кто в Домодедово готовил к полету потерпевший катастрофу самолет Ан-148, допрашивают сотрудников аэропорта и диспетчерской службы, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании "Саратовские авиалинии", допрашиваются ее сотрудники", - сказала она.

Кроме того, представитель СК подчеркнула, что "следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам". Также проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета, добавила она.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.