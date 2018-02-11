СК изучит все версии падения Ан-148, в том числе погоду, техсостояние, человеческий фактор

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Следствие проверит все возможные версии крушения Ан-148, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние машины, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий", - сказала она.

Представитель СК добавила, что "в рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров".