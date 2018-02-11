"АльфаСтрахование" предварительно выплатит по 100 тыс руб родным жертв крушения Ан-148

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Компания "АльфаСтрахование" готова предварительно выплатить родным погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье по 100 тысяч рублей, следует из сообщения страховой компании.

"Для получения незамедлительной помощи и предварительной выплаты в размере 100 000 рублей родственники погибших могут обратиться в АО "АльфаСтрахование", - говорится в сообщении компании.

Ранее авиакомпания "Саратовские авиалинии" сообщила, что потерпевший катастрофу в Подмосковье Ан-148 был застрахован по каско. Как говорилось в релизе, "страховую защиту рейса авиакомпании "Саратовские авиалинии" осуществляет "АльфаСтрахование", включая обязательное страхование гражданской ответственности за жизнь пассажиров, членов экипажа и каско воздушного судна".

В пресс-службе компании "АльфаСтрахование" ранее сообщили РИА Новости, что риски "Саратовских авиалиний", в том числе жизнь пассажиров и членов экипажа, застрахованы в этой компании. Всю подробную информацию о том, как и куда обращаться за выплатами, компания предоставит в ближайшее время.

По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата за гибель пассажира на транспорте составляет 2,025 миллиона рублей. Кроме того, по закону, страховая сумма на каждого члена экипажа пилотируемого воздушного судна установлена в размере не менее чем один миллион рублей.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.