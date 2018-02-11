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СК: сообщений о неисправности Ан-148 от экипажа не поступало


МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Сообщений о неисправности самолета от экипажа разбившегося самолета Ан-148 не поступало, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало", - сказала она.

Петренко также добавила, что криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей техники.

"Разброс фрагментов самолета и тел погибших пассажиров занимает большую территорию, радиус составляет не менее одного километра", - подчеркнула представитель СК РФ.

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