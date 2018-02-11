Гражданин Азербайджана был на борту Ан-148, данные о еще 2 иностранцах не подтвердились

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Гражданин Азербайджана находился на борту рухнувшего Ан-148, данные о еще двух иностранцах пока не подтвердились, сообщил РИА Новости представительно оперативного штаба на месте крушения.

"Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные о еще двух иностранных гражданах, пока они не подтвердились. Работа на месте продолжается", - сказал собеседник.

Связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва - Орск пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.