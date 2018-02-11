Воронежский авиазавод поможет в расследовании причин аварии Ан-148 в Подмосковье

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ВОРОНЕЖ, 11 фев /ПРАЙМ/. Специалисты воронежского авиазавода (ВАСО), где в 2010 году был собран потерпевший катастрофу в Подмосковье самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", окажут содействие в расследовании причин аварии, сообщил РИА Новости представитель ВАСО.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

"Это самолёт Ан-148 бортовой номер 61704 (заводской номер 40-06) выпущен на ПАО "ВАСО" в 2010 году и в этом же году передан в эксплуатацию в АК" Россия". Для расследования катастрофы будет создана специальная комиссия. Представители завода окажут всё необходимое содействие для того, чтобы расследование было максимально эффективным и прозрачным. Надеемся, это позволит выяснить причины аварии", - говорится в сообщении представителя ВАСО.

На момент происшествия эксплуатантом самолета были "Саратовские авиалинии".

По факту аварии СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".