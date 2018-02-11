Все находившиеся в разбившемся Ан-148 были застрахованы на 2 млн рублей – Топилин

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Все находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 были застрахованы на два миллиона рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Все, кто находился на борту самолета, были застрахованы. Это стандартное страхование: два миллиона рублей – страховая выплата и 25 тысяч по погребению. Плюс те, кто находился в командировках и члены экипажа – это еще дополнительно миллион рублей по линии фонда социального страхования", - сказал он на селекторном совещании МЧС.