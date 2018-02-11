Траур по погибшим в катастрофе Ан-148 объявлен в Оренбургской области

УФА, 11 фев /ПРАЙМ/. Траур по погибшим при крушении летевшего в Орск самолета Ан-148 объявлен в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"В понедельник, 12 февраля, объявлен день траура по погибшим в Оренбургской области", - сказал он.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Согласно данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.