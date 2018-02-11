Глава МИД Турции в разговоре с Лавровым выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

АНКАРА, 11 фев /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил соболезнования народу России и семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой" - сообщил журналистам источник в МИД Турции.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.