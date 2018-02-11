Все находившиеся в разбившемся Ан-148 были застрахованы на 2 млн рублей – Топилин

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МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Все находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 были застрахованы на два миллиона рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Все, кто находился на борту самолета, были застрахованы. Это стандартное страхование: два миллиона рублей – страховая выплата и 25 тысяч по погребению. Плюс те, кто находился в командировках и члены экипажа – это еще дополнительно миллион рублей по линии фонда социального страхования", - сказал он на селекторном совещании МЧС.

По распоряжению Топилина при минтруде РФ создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате крушения самолета, сообщает пресс-служба министра труда. В связи с авиакатастрофой Топилин дал ряд поручений, подчеркивается в сообщении.

В частности, пенсионному фонду РФ поручено провести оперативное "установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца", сообщили в минтруде.

"Роструд должен организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, а также выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию", - цитируют в пресс-службе слова Топилина.

Также Топилин поручил роструду и фонду соцстрахования РФ "принять меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством семьям погибших, находившимся в трудовых отношениях с работодателям".

"Министр Максим Топилин и коллектив минтруда России выражают глубокие соболезнования родственникам и близким погибших", - отмечается в сообщении.