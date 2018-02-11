Четверо членов экипажа рухнувшего Ан-148 были из Саратовской области - авиакомпания

САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Четверо из шести членов экипажа Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение в воскресенье в Подмосковье, были жителями Саратовской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

"В экипаже шесть человек, четыре человека из них саратовских", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что полный список жертв авиакатастрофы опубликован на сайте авиакомпании. Среди погибших трое детей пяти, 12 и 17 лет.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.