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Запланированное на 12 февраля торжественное открытие аэропорта в Саранске отменено


НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев /ПРАЙМ/. Запланированные на понедельник, 12 февраля, торжественные мероприятия, посвященные открытию после реконструкции аэропорта в Саранске, отменены из-за авиакатастрофы, сообщила пресс-служба главы Мордовии.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Согласно данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

"В Саранске в связи с крушением пассажирского самолёта "Саратовских авиалиний" в Подмосковье и трагической гибелью пассажиров отменены торжественные мероприятия с участием министра транспорта РФ Максима Соколова по открытию аэропортового комплекса г. Саранска после реконструкции и нового дорожного объекта "Восточный обход г. Саранска", запланированные на понедельник, 12 февраля", - говорится в сообщении.

Глава Мордовии Владимир Волков от всех жителей республики выразил глубокие соболезнования родным и близким пассажиров самолета компании "Саратовские авиалинии", погибших в результате авиакатастрофы в Подмосковье 11 февраля.

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