Иностранцы из Швейцарии и Азербайджана могли быть на разбившемся Ан-148 - мэрия Орска

УФА, 11 фев /ПРАЙМ/. На борту самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье, могли быть двое иностранцев, сообщил РИА Новости представитель мэрии города Орск Оренбургской области.

"Сейчас мы разбираемся со списком пассажиров самолета. По предварительным данным, там могли быть жители Швейцарии и Азербайджана. Возможно, были граждане из Казахстана, мы сейчас это уточняем", - сказал собеседник агентства.

Ранее замглавы Орска сообщал, что большинство погибших в катастрофе самолета – жители Оренбургской области, по предварительным данным, двое мужчин - из Санкт-Петербурга.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.