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Прошло первое заседание опергруппы по ликвидации последствий крушения Ан-148 – Соколов


МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Прошло первое заседание правительственной опергруппы по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы провели первое заседание межведомственной оперативной группы по ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"… Правительственная комиссия, образованная по поручению председателя правительства, уже начала работу, мне поручено возглавить эту работу", - сказал он.

По его словам, в понедельник в 12.00 пройдет первое заседание в Минтрансе.

"Но уже сегодня со всеми членами правительственной комиссии я нахожусь на оперативной связи. И самое главное сейчас – по линии МЧС организовать сбор обломков самолета, а также останков погибших и при этом направить все необходимые материалы в соответствующие инстанции", - отметил Соколов.

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