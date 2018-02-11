Роструд в кратчайшие сроки проведет процедуры для организации выплат после крушения Ан-148

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в кратчайшие сроки проведет все процедуры для организации страховых выплат после крушения Ан-148, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Роструд принимает участие участие в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье. В настоящее время организована работа по расследованию группового несчастного случая. Устанавливается, кто из находившихся на борту граждан находился при исполнении трудовых обязанностей в момент трагедии", - отметили в пресс-службе.

"Все необходимые мероприятия со стороны Роструда для организации страховых выплат будут проведены в кратчайшие сроки", - подчеркнули в Роструде.

В ведомстве добавили, что для выяснения обстоятельств случившегося Роструд ведет взаимодействие с органами следствия, прокуратурой и МЧС.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.